Giovedì 26 consiglio comunale a Ladispoli • Terzo Binario News

All’ordine del giorno regolamento dell’assise e modifiche alle commissioni

Il presidente del Consiglio comunale, Carmelo Augello, informa i cittadini che è stata convocata in seduta pubblica la massima assise civica di Ladispoli, in prima convocazione il giorno 26/01/2023 alle ore 18:00 e in seconda convocazione per il giorno 26/01/2023 alle ore 18:30 presso la sede municipale, in piazza Giovanni Falcone.

All’ordine del giorno sono previsti i seguenti punti:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE – ART. 1, COMMI 227 – 229, L. 197/2022.

MODIFICA ART. 103 DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE-ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 45/2022.

MODIFICA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI