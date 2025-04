"Giochi Matematici", gli alunni Bartoli e Converti dell'IC Tolfa volano a Milano • Terzo Binario News

Il 10 maggio, Christian Bartoli e Bianca Converti, secondo e sesta classificati, ai “Giochi Matematici” di Milano rappresenteranno l’Ic Tolfa, diretto dalla Ds Brigida Di Marcello

Christian Bartoli e Bianca Converti, orgoglio dell’Istituto Comprensivo di Tolfa, si sono classificati al secondo e al sesto posto nei “Giochi Matematici” che si sono svolti all’Istituto Marconi di Civitavecchia e il prossimo 10 maggio andranno a Milano per partecipare alle semi finali nazionali.

Per Christian Bartoli, alunno della III A di Allumiere, è già la terza esperienza e la sua insegnante di matematica, la Prof.ssa Martina Regnani, si è detta ovviamente molto soddisfatta non solo dell’esito della prova in sé, ma delle grandi soddisfazioni che Bartoli, insieme ad altri ragazzi, le hanno dato in questi tre anni.

<<Anch’io sono molto contento – ha dichiarato Bartoli – del risultato ottenuto. Sono già tre anni che vado a Milano ed è sempre una bellissima esperienza. Non solo per i “Giochi Matematici”, che consistono in problemi di logica che richiedono concentrazione, bravura e velocità, ma anche per la possibilità di visitare di nuovo Milano, che è una città bellissima. Cosa mi aspetto da queste semifinali? Per me è già una bella soddisfazione il risultato raggiunto a Civitavecchia>>.

Più o meno sulla stessa lunghezza d’onda l’altra vincitrice, Bianca Converti, della III A di Tolfa, alunna del professor Giulio Fiorillo.

<<Per me – ha spiegato – è la prima esperienza che faccio in questo senso e sono molto soddisfatta di essere arrivata fin qui. All’inizio non ci credevo. Era un sogno? Mi sono data qualche pizzicotto: era la realtà! Sono veramente grata alla scuola e contenta dei miei risultati>>.

Il professor Paolo Ricci, referente del progetto, ha sottolineato il valore formativo di questo percorso, che è stato affrontato da questi ragazzi con determinazione e passione. Anche i compagni di classe e gli altri docenti hanno accolto con entusiasmo la notizia di Christian e Bianca, dimostrando il loro caloroso sostegno.

Gli alunni della I A – Allumiere (Progetto “Il Quotidiano in classe”)