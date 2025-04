Recisi i cavi delle colonnine elettriche a Ladispoli, individuati tre italiani • Terzo Binario News

La Polizia di Stato ha coordinato un’azione per incastrare tre persone e coglierle in flagranza di reato.

Si tratta di due uomini, di 48 e 49 anni, e una donna di 30, tutti italiani e residenti a Roma.

La banda è stata beccata per via della targa della Fiat 500 presa a noleggio, grazie alla quale speravano di non essere rintracciati.

In realtà la squadra guidata dal dirigente Fabio De Angelis ha annotato la targa grazie alle telecamere del luogo dell’ultimo furto, alla colonnina Enel X di Ladispoli. I ladri avevano fatto ritorno a Roma come nulla fosse, ma una volante del commissariato Tuscolano li ha intercettati, trovando ben 16 cavi tagliati nel vano bagagli.

Non è chiaro al momento se la banda sia la stessa che aveva depredato anche colonnine Tesla, Ionity, Ewiva, e di diversi altri gestori, nelle scorse settimane, saranno le indagini a stabilirlo. I tre comunque sono accusati di furto aggravato, e dovranno rispondere anche dei danni, materiali e non, arrecati ai gestori.