“Germogli di idee”: agli Orti Solidali di Villa Albani a Civitavecchia la rassegna culturale • Terzo Binario News

Prenderà il via l’11 giugno, negli Orti Solidali di Villa Albani, la rassegna culturale “Germogli di idee – Incontri con libri e autori nel verde”, organizzata e coordinata dall’Assessora ai servizi sociali Antonella Maucioni, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, da Gariwo Network e dal Comune di Civitavecchia.

L’iniziativa accompagnerà cittadini e cittadine per tutta l’estate con un ciclo di appuntamenti dedicati alla letteratura, alla memoria, ai diritti, alla storia e all’impegno civile, ospitati in uno spazio che negli anni è diventato un luogo di incontro, inclusione e partecipazione per l’intera comunità.

Il programma si aprirà l’11 giugno con la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni, che presenterà il volume A Roma non ci sono le montagne. Seguiranno gli incontri dedicati alle figure di Danilo Dolci e Pio La Torre, all’eredità culturale e sociale di Franco Basaglia, alle riflessioni di Antonio Salvati ne I quattro cavalieri dell’Apocalisse, alle testimonianze raccolte da Samuele Ciambriello sul tema dei diritti delle persone detenute e, infine, alla presentazione del libro Torneranno le lucciole di Silvio Moretti.

«Questa rassegna rappresenta molto bene l’idea di città che vogliamo continuare a costruire: una comunità che investe nella cultura come strumento di crescita, dialogo e consapevolezza», dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «Gli Orti Solidali di Villa Albani sono ormai un presidio di socialità e inclusione riconosciuto da tutta la città. Ospitare qui incontri dedicati ai libri, alla memoria storica, ai diritti e ai grandi temi del nostro tempo significa valorizzare uno spazio che unisce persone, generazioni ed esperienze diverse. Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio, Gariwo Network e tutti gli autori che hanno scelto di partecipare a questo percorso».

«Gli Orti Solidali sono un luogo che parla quotidianamente di relazioni, accoglienza e attenzione verso gli altri», afferma l’Assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni. «Portare in questo contesto autori e libri che affrontano temi come la pace, la dignità della persona, la salute mentale, la giustizia sociale e la memoria significa creare occasioni preziose di confronto e crescita collettiva. Invito tutti i cittadini a partecipare a questi appuntamenti, che rappresentano un’opportunità importante per riflettere insieme e rafforzare il senso di comunità».

Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 18 presso gli Orti Solidali di Villa Albani, in via Terme di Traiano 42. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.