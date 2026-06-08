Il Gran Premio del Teatro Amatoriale conquista Civitavecchia, oltre 600 presenze alla Cittadella della Musica • Terzo Binario News

Prosegue con uno straordinario successo di pubblico il Gran Premio del Teatro Amatoriale 2026, la rassegna nazionale promossa dalla FITA – Federazione Italiana Teatro e Arti – con il sostegno del Comune di Civitavecchia, che nel weekend ha fatto registrare oltre 600 presenze complessive alla Cittadella della Musica, confermando l’ottima risposta della città e il crescente interesse attorno a una manifestazione che sta portando sul territorio compagnie, artisti e produzioni teatrali di grande qualità.

Due serate molto partecipate, accolte da applausi calorosi e da un pubblico numeroso, hanno segnato un nuovo passaggio importante per la rassegna.

Sabato 6 giugno è salita sul palco la compagnia rappresentante della Regione Calabria con Parenti Serpenti di Carmine Amoroso, commedia pungente e attuale capace di alternare momenti di comicità a riflessioni profonde sui rapporti familiari, sugli egoismi e sulle fragilità della società contemporanea. Una prova intensa e convincente, premiata da un lungo applauso finale e dal grande apprezzamento degli spettatori.

Domenica, invece, la Cittadella ha accolto fuori concorso la compagnia locale ANTA & Go! APS di Civitavecchia, che ha portato in scena la brillante commedia agosto, marito mio non ti conosco. Anche in questo caso la risposta del pubblico è stata eccezionale, con platea gremita e grande entusiasmo per uno spettacolo vivace, ben costruito e sostenuto da tempi comici efficaci, coralità interpretativa e qualità recitativa.

Particolarmente apprezzato anche il lavoro organizzativo che accompagna ogni appuntamento della rassegna, grazie alla collaborazione tra Comune di Civitavecchia, FITA, personale della Cittadella della Musica, volontari e associazioni teatrali del territorio. Un ruolo centrale continua a essere svolto da Annibale Izzo, referente organizzativo del GPTA FITA 2026 per Civitavecchia, protagonista sia dietro le quinte sia sul palco, insieme alla madrina e presentatrice Simona Frattucci, che accompagna le serate con competenza ed eleganza.

«Il successo di queste due serate – dichiara l’assessore alla Cultura Stefania Tinti – conferma quanto Civitavecchia abbia fame di cultura, teatro e occasioni di partecipazione autentica. Oltre 600 presenze in un solo weekend rappresentano un risultato importante, che premia la qualità della proposta artistica e il lavoro di squadra costruito attorno alla Cittadella della Musica. Ringrazio la FITA, Annibale Izzo, Simona Frattucci, la dirigente Bruna Luce, il personale della struttura, le associazioni coinvolte e naturalmente il pubblico, che sta rispondendo con entusiasmo. Questa rassegna dimostra che investire sulla cultura significa rendere viva la città, valorizzare i suoi spazi e creare momenti di incontro aperti a tutti».

Il Gran Premio del Teatro Amatoriale prosegue dunque nel segno della partecipazione e della qualità, trasformando la Cittadella della Musica in uno dei luoghi centrali dell’estate culturale cittadina e confermando Civitavecchia come punto di riferimento per il teatro amatoriale nazionale.