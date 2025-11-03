Futsal Civitavecchia inarrestabile: 4-2 Pomezia sulla Mirafin e primo posto in B • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia non si ferma più. I nerazzurri hanno espugnato il PalaLavinium di Pomezia grazie al successo per 4-2 sulla Mirafin nella quarta giornata del girone E di serie B e si consolidano al primo posto del raggruppamento in condominio con il Real Castel Fontana battuto al PalaDeAngelis nella giornata scorsa.

Prova consistente degli uomini di Vincenzo Di Gabriele che si sono calati nella categoria dopo un esordio interno amaro contro i sardi del Villaspeciosa.

A seguire però sono arrivati tre successi consecutivi che hanno rilanciato la formazione tirrenica a caccia di punti utili a chiudere il prima possibile la pratica-salvezza.

Il contropiede si rivela l’arma più efficace dei civitavecchiesi: dopo un minuto di gioco, c’è il rilancio del portiere Schiavi, López in appoggio su capitan Santomassimo che segna l’1-0. La compagine di Ardea non si arrende e anzi esalta le doti del portiere ospite. La porta però resta inviolata e nella ripresa è Federico Di Eugenio a raddoppiare, sempre in ripartenza. Tris di Fabrizio Cavedal, che devia un assist di López. Sebbene la partita sia in ghiaccio, la Mirafin non ci sta e con il portiere di movimento trova il punto dell’1-3 con Ciro Cavagnoli. Ma è un attimo perché appena la palla passa la metà campo ecco l1-4 ancora di Santomassimo, servito ancora da Di Eugenio. Il rigore trasformato da Luca Iacobelli serve a fissare il punteggio sul 2-4.

«La squadra ha disputato un incontro nel quale ha mostrato la sua consistenza – il commento di mister Di Gabriele – con le rotazioni dei giocatori che hanno funzionato mentre in campo sono stati in grado di sfruttare le palle gol che ci sono capitate. Dobbiamo continuare ad allenarci bene e preparare le partite sempre in questo modo. Nessuno ci regala nulla e ogni punto dobbiamo sudarcelo grazie al lavoro che svolgiamo durante la settimana».

Sabato, nell’impianto di via delle Colonie, arriverà lo Sporting Hornets, che finora ha racimolato tre punti.