Dolcetto o scherzetto?! A Civitavecchia Flash Mob musicale del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “Galilei” e IC “XVI Settembre - Manzi” • Terzo Binario News

In prima edizione un Halloween musicale inaspettato, divertente e appassionante, organizzato dalla sezione musicale del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale Galilei per il 31 di ottobre.

Gli alunni del Liceo, in collaborazione con gli alunni dell’Indirizzo Musicale dell’I.C. XVI Settembre – plesso Manzi, si sono incontrati sotto i portici del corso principale della città dando vita a un simpatico e goliardico flash mob, dove ogni strumento musicale prendeva forma attraverso le mani di più di trenta giovani musicisti.

I brani a tema hanno convogliato e conquistato il pubblico composto di adulti e bambini, di giovani e meno giovani in maschera nel consueto passeggio tra i negozi in cerca di caramelle. Anche i numerosi turisti appena sbarcati nel vicino porto hanno preso parte attiva allo show, canticchiando, schioccando le dita sui ritmi della Famiglia Addams, affascinati dai suoni degli archi nel Fantasma dell’Opera e da tutte le sonorità dispiegate in un repertorio “da brivido”, dai fiati alle tastiere con tanto di voci e percussioni.

Incuriositi da questa bella realtà musicale che offre un’eccellente formazione in ambito culturale musicale a Civitavecchia e nelle zone del circondario, tutti i passanti sono diventati un folto pubblico che ha mostrato di apprezzare molto l’iniziativa. Tutti i docenti di strumento che si sono adoperati per realizzare l’evento ringraziano le dirigenti dei due Istituti Prof.ssa Loredana Saetta e Prof. ssa Francesca Licciardello che hanno permesso l’uscita, il Caffè dei Portici che ha ospitato un ensemble “da paura” e tutti i colleghi che hanno presenziato e applaudito i bravissimi alunni musicisti per l’intero pomeriggio!

Non aspetteremo il prossimo Halloween per deliziare ancora la cittadinanza con le esibizioni musicali dei due Istituti che lavorano in sinergia e, è il caso di dirlo, in armonia… il Natale è alle porte e altre occasioni degne di note sono in arrivo. A presto!