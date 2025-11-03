Da Tolfa e Santa Marinella segnali di risveglio • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Segnali di risveglio da parte di Tolfa e Santa Marinella nel girone A di Promozione. Ancora la corsa alle prime posizioni non è partita, tant’è vero che entrambe si trovano al centro della graduatoria, ma visto l’inizio di campionato shock condito di insuccessi e pareggi, ecco che la classifica delle due compagini del territorio, dopo sette giornate, fa meno paura.

A quota 9 ci sono i santamarinellesi, che per bocca di mister Daniele Fracassa si tengono stretti il punto conquistato a Capranica. Gara spigolosa, tanti cartellini e uno 0-0 che, visto il momento, non è da disdegnare. «Era importante dare un minimo di continuità di risultati e con il pari di domenica siamo a due vittorie e un pareggio nelle ultime tre uscite.

Questo è il percorso giusto da intraprendere specie in un campionato come il girone A di Promozione così equilibrato». Prossima gara allo stadio Fronti, contro il Pescia Romana ultimo della classe.

Con 8 punti – in condominio con Tarquinia e Fiumicino – il Tolfa è riuscito a mettere insieme due successi in quattro giorni fra campionato e Coppa Italia. Dapprima il 4-0 sul Grifone mercoledì, che vale quasi il passaggio ai quarti di finale della competizione infrasettimanale, domenica il 3-0 rifilato al Fiumicino con entrambe le gare disputate allo Scoponi. Dice mister Micheli: «Il gruppi si è dimostrato solido – afferma – a dimostrazione di come sia importante questo aspetto. Tuttavia sono orgoglioso della prestazione perché i miei hanno interpretato la gara nel modo giusto fin dall’inizio dimostrando unità, compattezza e concentrazione. La vittoria porta fiducia e conferma che il lavoro svolto in settimana sta funzionando». Domenica, trasferta ella frazione romana di Morena contro il Fonte Meravigliosa, che ha 6 punti in classifica.