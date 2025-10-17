La Mari sul caso oss: "La proroga garantisce la continuità" • Terzo Binario News

“Avevamo detto che il problema non era stato creato da noi, ma che avremmo trovato la soluzione: la parola è stata mantenuta.

Grazie alle soluzioni proposte dalla Direttrice Rosaria Marino, possiamo ora dire che la vicenda degli Operatori Socio Sanitari si è conclusa con il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio.

La proroga tecnica darà infatti modo agli uffici di adottare le soluzioni individuate. Per questo vorrei ringraziare la direttrice Rosaria Marino e tutto il personale della Asl RM 4 che ha lavorato e lavorerà per la messa a terra di questa soluzione.

Le OSS arruolate ai tempi del Covid potranno quindi portare le loro competenze in settori dove saranno preziose, garantendo continuità lavorativa ad ottanta famiglie: ennesimo grande segnale di attenzione verso questo territorio da parte del presidente Rocca e del direttore Urbani”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.