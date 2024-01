Furti e abusivi all'Aeroporto di Fiumicino, controlli serrati dei Carabinieri • Terzo Binario News

FIUMICINO (RM) – Anche nei primi giorni dell’anno nuovo, sono proseguiti i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione Aeroporto Fiumicino presso lo scalo aeroportuale intercontinentale “Leonardo Da Vinci”, che hanno consentito di identificare e denunciare sei persone e sanzionare quattro autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri.

Nella circostanza, nei pressi di alcuni negozi duty free situati nel Terminal 1 – Partenze, i Carabinieri hanno fermato sei viaggiatori, in distinte circostanze, che in attesa dei rispettivi voli, hanno tentato di superare le casse senza pagare alcuni prodotti di profumeria, tabacchi, generi alimentari e capi di abbigliamento, del valore totale di circa 1300 euro. I sei sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i Carabinieri. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi mentre per i viaggiatori è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto.

Infine, i Carabinieri hanno sanzionato due persone, sorprese nei pressi del “Terminal 1 – Arrivi” mentre procacciavano clienti per autisti e taxi abusivi al di fuori degli stalli, senza averne titolo.

In totale, i Carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un importo di circa 8.256 euro.