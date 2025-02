Fra Santa Marinella e Tolfa è ancora 1-1 • Terzo Binario News

Il Santa Marinella capolista la sfanga, il Tolfa continua la ricorsa e vissero tutti felici e contenti.

L’1-1 uscito dal derby Mare-Monti accontenta entrambe le compagini: quella santamarinellese perché era una gara difficile e le distanze in classifica sono rimaste invariate.

I collinari hanno dimostrato spessore e capacità di reazione che servono per ottenere il posto nei play-off.

Allo stadio Fronti si è disputata la prima giornata di ritorno. Assenze pesanti su entrambi i fronti: nell’undici della Perla Buonanno è in campo sebbene reduce da un infortunio, Valerio Gentili ha dato forfait nel riscaldamento, Alessandro Caforio e Samuele Cerroni sono subentrati stringendo i denti e Francesco Cuomo è uscito per problemi fisici; in quello collinare non sono neanche in lista gara Gianluca Nuti, Samuele Pangi e Alessio Galletti. Gli ospiti prediligono il possesso palla, i padroni di casa sono in agguato per scagliare le frecce offensive e, dopo un pallonetto alto di Jacopo Gaudenzi, al 22’ hanno ragione questi ultimi: Lorenzo Orlando irrompe a metà campo e lancia Francesco Brutti che infilza un incolpevole Gianmarco de Clementi con un diagonale chirurgico.

La gara si mette sul piano più congeniale per i rossoblù ma i biancorossi non cambiano piano di gioco e continuano a tenere la sfera fra i piedi cercando spazi con il palleggio. Sul finale di primo tempo c’è un bel tiro di Andrea Quinti deviato, che sembrava minaccioso per la porta di Enrico Antonelli. Nella ripresa, i tolfetani alzano il numero dei giri, il che coincide con la crescita di Gabriele Martinelli: il centravanti viene cercato in area e in due occasioni si rende particolarmente pericoloso. Al 24’ ci vuole un assist di Edoardo Fagioli al bacio, dopo aver lavorato un bel pallone a sinistra, che invita il numero 9 a un colpo di testa perfetto che batte Antonelli.

Nel finale di gara le difese cono stanche e rischiano di combinare pasticci sia su un fronte che sull’altro ma gli attaccanti pure non sono pronti né lucidi così nessuno segna più.

Dice l’allenatore Daniele Fracassa: «La partita è stata equilibrata nella quale noi avevamo diverse defezioni importanti. Il Tolfa ha mantenuto il possesso palla ovvero la loro arma migliore e le occasioni sono state equilibrate pertanto ritengo il pareggio un risultato giusto. Rimaniamo in vetta, nonostante una gara difficile che abbiamo saputo tenere». Per contro, mister Roberto Macaluso archivia il derby e pensa già al recupero: ««Allo stadio fronti meritavamo qualcosa in più ma inutile sottolineare le difficoltà che si incontrano andando a giocare in casa della capolista, specie con tre assenze fra i titolari. La bella prestazione di domenica non deve farci pensare che i punti arrivino gratis. Contro l’undici di Ostia serve umiltà perché saranno affamati».

In classifica il Santa Marinella (43 punti) si frega le mani per i risultati delle concorrenti: l’Ostiantica rischia il naufragio a Ronciglione e alla fine ne esce con 1-1 che lo lascia a -7 per giunta agganciato dal Grifone Gialloverde che ha espugnato Pomezia. Quatto quatto, il Tolfa è quarto a 33 e domani, come accennato, sarà di nuovo in campo alle 15 per il recupero della 16esima giornata rinviata per nebbia. Allo Scoponi arrivano i lidensi del Rodolfo Morandi, con la possibilità di agganciarsi al treno delle seconde.