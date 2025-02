Urgentissime sevono adozioni per due dolci cagnette • Terzo Binario News

Urgentissimo urgentissimo urgentissimo, Romy, buonissima pastorona 9 anni bravissima al guinzaglio un po’ timida cerca urgentemente casa

Sì trova al BRCI .Correggio ( Re ). Sana e bella .

Ormai sono anni che è in rifugio i suoi compagni vengono adottati e lei resta qui, un posticino per lei si fa piccola piccola…. whapp 333 749 0902 Elena

Per caso ti ho vista accovacciata in quell’angolo. Ma che ci fa in canile una scricciola così…

Da 10 anni aspetti la tua carezza. Da troppo tempo aspetti una famiglia.

Compatibile con tutti. Timida, buona e molto dolce. Si è fatta prendere in braccio, le piacciono le coccole. Si trova in Calabria ma può viaggiare in staffetta per adozione.

Mery 389.6555807 Vi prego non deve morire lì…