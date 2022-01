Forum Pd: "Per far crescere ancora il porto subito cabina di regia per lavorare insieme" - Terzo Binario News

Dal “Forum Pd del porto” arriva una nota a commento delle recenti dichiarazioni del Presidente dell’Authority Musolino il quale in un comunicato indicava i buoni risultati ottenuti sul fronte delle merci con un significativo +20,2% rispetto allo scorso anno mentre i passeggeri di linea fanno registrare un +28% e il settore crocieristico +153% rispetto al 2021.

“Apriamo l’anno – dichiara il presidente dell’AdSP Pino Musolino – con un sano ottimismo, unito alla piena consapevolezza delle questioni che restano sul tappeto, a partire da quelle occupazionali per arrivare a quelle del bilancio, e del fatto che soltanto portando a termine il lavoro di riorganizzazione e riequilibrio dell’ente si potranno dare le risposte necessarie al rilancio di tutto il Network”.

“L’appello che lancia il presidente – esorta il Forum – va colto da tutte le forze politiche, sociali e istituzionali. Crediamo che ognuno debba fare la propria parte e superare la dimensione del piccolo orticello. Abbiamo la necessità di porre in essere le condizioni per creare nuovi posti di lavoro riassorbendo quelli messe a rischio dalla crisi pandemica. Noi pensiamo che tutte le vertenze aperte in questi mesi devono trovare riscontro in un lavoro sinergico e complessivo per il bene della collettività portuale, per evitare un duro colpo, all’interno dello scalo serve da subito istituire una cabina di regia dove si parli di soluzioni rapide sui problemi occupazionali, dove affrontare progetti e sviluppo”.

“Serve rendere efficiente e produttiva la zona retroportuale – l’appello conlcusivo -, sarà importante connettere il porto alla città, offrire più servizi al passeggero che transita e che magari vorrebbe restare. Serve mettere una corazza intorno al porto perché insieme e l’unico modo per uscirne… nessuno escluso”.