Atletica, la Tirreno Civitavecchia parte bene nel cross regionale - Terzo Binario News

Comincia bene la stagione del cross della Tirreno Atletica. Lo start è avvenuto ad Arce, con l’organizzazione della Fidal Frosinone del Campionato di Società Assoluti, il trofeo giovanile e il Challenge Assoluto di cross corto con 450 atleti in gara provenienti da tutto il Lazio.

Temperatura di 3 gradi e fondo sconnesso con dei saliscendi che hanno ulteriormente impegnato i corridori. Sulla distanza dei 10km versione Assoluti, Federico Ubaldi e Federico Orlando sono i portabandiera Senior che, con piazzamenti nella prima metà della classifica, pongono le basi per una seconda tappa di sicuro miglioramento in prospettiva Italiani di società.

Meglio di tutti ha fatto però Isabella Papa. Durante la sua competizione, ha tenuto sempre la testa della gara con ampio vantaggio salvo poi a rallentare il passo a causa di un dolore al fianco che la costringe all’argento.

Bene gli Allievi all’esordio sui 5km per i maschi e 4km femminili: entrambe le squadre sono seconde grazie ai quarti posti individuali di Leonardo Dolci e Sara Pontani e ai piazzamenti dei compagni di squadra Daniele Mellini e Gioele Romiti, Gloria De Santis e Francesca Chiodi.

Sui 2km anche le Cadette sono seconde a un punto dalla capolista Frascati. Qui, vittoria incontrastata per Asia Bernardini, sesta piazza di Myriam Tofi e buon riscontro agonistico per le tre classi 2008 al passaggio di categoria Linda Graziosi, Giorgia Cangani e Valentina Mellini, Fra le Ragazze ancora podio, con l’argento della grintosa Beatrice Pelliccione e Irene Riccobello, lei emozionatissima all’esordio nella corsa campestre. «Sono arrivati tre ottimi secondi posti a squadre – dice il presidente Claudio Ubaldi – che potrebbero costituire il via libera per gli Italiani di cross di Trieste a metà marzo. Le Cadette si confermano bravissime e plauso speciale per Isabella Papa che non ha ceduto nonostante il dolore al fianco. Seconda prova il 13 febbraio, con Federico Orlando e Federico Ubaldi che hanno posto le basi per la qualificazione agli Italiani Assoluti ancora alla nostra portata. Infatti si aggiungeranno le prove degli altri Assoluti, utili a raggiungere il traguardo».

Alessio Vallerga