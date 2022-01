Fidapa Civitavecchia, riprese le iniziative: si comincia col corso di Public speaking - Terzo Binario News

Dopo le festività natalizie ed alcune iniziative annullate a causa del pericolo pandemico, riprende il programma della Fidapa Bpw Italy – Sezione di Civitavecchia.

E’ infatti iniziato lo scorso giovedì presso l’Hotel San Giorgio un corso di Public Speaking riservato alle socie. L’intento è quello di apprendere meglio la capacità di parlare in pubblico, superare le ansie e crescere in autostima. Il corso è tenuto da Eleonora Piermarocchi in collaborazione con la Compagnia teatrale “Avanzi di Scena”.

Domenica 30 gennaio sarà invece una giornata all’insegna della conoscenza del territorio nell’ambito del progetto “Tesori da scoprire”. Prevista la visita al Borgo di Torre in Pietra e alla Cantina del Castello con successivo pranzo tipico all’ “Osteria dell’Elefante”, che prende il nome dagli elefanti preistorici che da circa 400.000 anni riposano nella collina dove sono ancora visibili alcune impronte. Un luogo suggestivo dove è possibile mangiare piatti preparati con i prodotti dell’azienda o del territorio, preferibilmente biologici, abbinati ai vini in produzione.

Il prossimo 11 febbraio prenderà il via, presso la Sala Giusy Gurrado della Fondazione Ca.Ri.Civ. l’iniziativa “Narrazioni sulla Maternità”. Tre appuntamenti per un caleidoscopio di racconti sui diversi modi di essere madre, proposti dalla socia consigliera Caterina Battilocchio e in collaborazione con l’Associazione Book Faces. Per il primo incontro sarà presente l’autrice Maddalena Vianello che, dopo i saluti e l’introduzione di Gabriella Sarracco Presidente della Fondazione Ca.Ri.Civ. e di Maria Cristina Ciaffi Presidente della Sezione FIDAPA di Civitavecchia, dialogherà con Claudia Pescatori.