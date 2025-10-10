Forte Michelangelo si illumina di verde in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale • Terzo Binario News

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, il Forte Michelangelo si illuminerà di verde, simbolo di speranza e consapevolezza per tutti coloro che affrontano sfide legate al benessere psicologico.

Questo gesto simbolico rappresenta un’importante iniziativa di sensibilizzazione sull’importanza della salute mentale, un tema che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore rilevanza nelle agende politiche e sociali globali.

L’illuminazione del Forte vuole essere un invito a riflettere sulla necessità di un approccio più inclusivo e comprensivo riguardo alla salute mentale, in tutte le sue sfaccettature.

L’ Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Civitavecchia, Antonella Maucioni, ha commentato: “La salute mentale è un diritto di tutti, ma troppo spesso viene trascurata o messa in secondo piano. Con questa iniziativa vogliamo ricordare a tutti che prendersi cura della propria mente è fondamentale quanto prendersi cura del proprio corpo. Oggi, illuminando il Forte Michelangelo di verde, esprimiamo il nostro sostegno a chi vive situazioni di disagio psicologico e vogliamo sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di affrontare queste tematiche con apertura e senza stigma.”