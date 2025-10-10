Gli operatori turistici di Civitavecchia: "Positivo l'incontro con Latrofa" • Terzo Binario News

“Dopo la segnalazione e la richiesta di incontro sottoscritta da più di 200 operatori e operatrici del settore turistico del porto di Civitavecchia e inviata successivamente all’Autorità di Sistema Portuale, questa mattina una nostra delegazione ha avuto un incontro con il commissario straordinario Raffaele Latrofa e parte del suo staff. L’incontro, durato circa un’ora, è risultato essere piuttosto proficuo e ha toccato praticamente tutti i temi oggetto delle nostre segnalazioni.

Tra i temi sollevati nei giorni scorsi avevamo posto l’accento soprattutto sulle difficoltà riscontrate da tempo durante gli spostamenti verso le aree di imbarco e di sbarco dei croceristi e, soprattutto, sul problema della sicurezza. Durante l’incontro il Commissario si è dimostrato sensibile a tali tematiche annunciando da subito alcuni interventi immediati e illustrando al contempo progetti per il prossimo futuro utilissimi a garantire il diritto alla mobilità all’interno del porto di Civitavecchia non solo per la nostra categoria, ma anche per tutti gli altri lavoratori del sito.

Nello specifico dei provvedimenti annunciati questa mattina registriamo con particolare soddisfazione quello legato alla possibilità di utilizzare i bus-navetta da largo della Pace alle navi da crociera. Un diritto che fino a ieri ci era precluso e che invece adesso ci sarà garantito. Consideriamo molto positivamente anche l’impegno dell’Autorità a lavorare per consentire l’accesso, in particolari orari disagiati, di alcuni nostri veicoli in determinate banchine in concessione e fermo restando il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste in quelle aree. Per il futuro riteniamo poi molto positivo il progetto legato alla realizzazione di alcuni parcheggi di scambio in area portuale con zone riservate ai lavoratori del sito e collegati alle banchine da bus-navetta.

Insomma, un incontro proficuo e pienamente soddisfacente per il quale ci sentiamo di ringraziare pubblicamente l’ing. Latrofa ed i suoi collaboratori. Finalmente, dopo anni di disagi vissuti come se fossero una semplice questione individuale, la nostra categoria ha trovato la forza di organizzarsi rivendicando spazi e diritti. Finalmente ci viene riconosciuto il diritto alla mobilità. Finalmente non siamo più invisibili”.

Le operatrici e gli operatori del turismo – Porto di Civitavecchia