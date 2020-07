Fiumicino a sostegno di famiglie con bimbi autistici - Terzo Binario News

“E’ stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l’attuazione di interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età”. Lo dichiara l’Assessora alla Politiche Sociali Anna Maria Anselmi.

“Possono beneficiare del contributo economico – spiega – le famiglie residenti nel Comune di Fiumicino con minori fino e non oltre il compimento del dodicesimo anno di età, con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, che intendono avvalersi di tutti quei trattamenti riconosciuti e volti a favorire il migliore adattamento alla vita quotidiana”.

“La domanda di ammissione al contributo – prosegue Anselmi – è reperibile presso il PUA a via degli Orti, oppure scaricabile dal sito web del Comune di Fiumicino, al link: https://www.comune.fiumicino.rm.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2176:interventi-a-sostegno-delle-famiglie-con-minori-in-eta-evolutiva-prescolare-nello-spettro-autistico-anno-2020&Itemid=579&lang=it.

La domanda dovrà essere integralmente compilata e correlata dei documenti richiesti ed inoltrata, con le modalità scritte sull’Avviso Pubblico, entro e non oltre il 31/08/2020”.

“Si tratta di un aiuto importante per le famiglie e per i ragazzi. L’autismo – conclude – non è una realtà a sé, fa parte di questo mondo, ed è nostro dovere dare a questi bambini tutti gli strumenti per riuscire a camminare da soli”.