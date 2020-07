Pessima ricezione tv sul Litorale: interviene l'AgCom - Terzo Binario News

Sedersi davanti alla tv, pensando che l’istituzione del digitale terrestre abbia risolto ogni problema di ricezione di segnale, è un errore. L’amara sorpresa la stanno vivendo gli abitanti del Litorale che in diverse città avvertono tutti lo stesso problema: a prescindere dalla fascia oraria, il segnale comincia a sgranarsi, appaiono le immagini distorte oppure la visione diventa completamente nera e appare la scritta “assenza di segnale”. Da Civitavecchia a Ladispoli, da Cerveteri, ad Allumiere, da Tolfa a Bracciano, da Manziana a Santa Marinella è un unico coro: “Paghiamo il canone per non vedere nulla>. Qualcuno suppone che possa dipendere dai vacanzieri ma a smentirli arriva un santamarinellese: “Nella Perla questa situazione perdura da cinque mesi>.

Ci sono cittadini che sperano di salvarsi attraverso le piattaforme satellitari ma si tratta di una percentuale minoritaria, perché il problema resta per esempio anche con le digital key, che convertono il segnale dell’antenna trasmettendolo al decoder. Nulla da fare, schermo nero anche lì. “Io ho provato a sintonizzarmi sui canali 101, 102 e 103 ma il trucco non funziona sempre> aggiunge un cittadino di Ladispoli. Strano che funzioni male anche in collina dove in genere la ricezione è stata sempre buona.

Eppure qualcuno ha preso carta e penna scrivendo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per avere chiarimenti. E l’Agcom ha risposto, spiegando cosa possa impedire una visione corretta: “Per quanto riguarda l’emittenza privata, informiamo che le stesse emittenti private non hanno alcun obbligo di servizio. Viceversa la Rai ha l’obbligo derivante dal contratto di servizio, relativamente al multiplex di servizio pubblico che trasmette Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Lazio, Rete Oro, Rai News 24, Test HEVC main10, Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3. È possibile che il disservizio sia dovuto al fatto che sono stati spenti nel Lazio alcuni canali come il 50, 51, 52 e 53, e i relativi contenuti sono transitati su altri canali. Pertanto suggeriamo di effettuare una risintonizzazione del televisore e valutare, in caso di ulteriori disservizi, l’invio di una segnalazione più dettagliata>.