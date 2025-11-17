"Fiocco di neve", a due passi da Civitavecchia uno zoo senza gabbie dove si gioca con gli animali • Terzo Binario News

Il parco faunistico sulla strada provinciale per Tolfa offre tantissime attività in mezzo alla natura, ma le sue fondatrici portano la loro esperienza pure nelle scuole, rsa e carceri

di Cristiana Vallarino

Sulla strada, lungo il tratto della provinciale tra le Terme di Traiano e Tramontana, si vedono giusto il cartello “Fiocco di neve” e il cancello. Ma è scendendo giù per il viottolo che si scoprono i cinque ettari di un parco faunistico che offre a grandi e piccoli un ampio ventaglio di attività ed esperienze, tutte all’insegna del contatto con la natura e gli animali. Nato nel 2019 oggi è un vero zoo, senza gabbie, riconosciuto dal Mas nel 2021.

Frutto del sogno e del lavoro di due amiche e socie, Roberta Dolenz e Paola Cozzolino, l’avventura con ’”Fiocco di neve” è nata alla periferia di Civitavecchia, precisamente in due ettari in via Guastatori del Genio 41 b, dove ancora ci sono alcuni degli animali che gradualmente si stanno trasferendo nella nuova e decisamente più ampia e attrezzata location.

“Abbiamo 300 animali, molti esotici – spiega Roberta – ma non mancano i falchi, dato che sia io che Paola siamo falconiere e teniamo corsi di avvicinamento ai rapaci. E ci sono naturalmente cavalli, a cui pensa Simona Modugno, istruttrice di 2° livello Fise che dà lezioni di equitazione a bambini e adulti. E spesso ci sono pure “Le api di Nonno Mario” che porta le sue arnie e tutte le attezzature e l’abbigliamento (per grandi e piccoli) per trattare gli insetti in sicurezza”.

“Fiocco di Neve” è uno zoo in cui è possibile il contatto con gli animali, infatti Roberta e Paola sono abilitate agli interventi assistiti, sostanzialmente la “pet teraphy” di una volta. Da quando hanno aperto, esclusa la pausa forzata dovuta al Covid, le due socie hanno accolto oltre 1.500 ragazzini delle scuole della zona, e continuano ad effettuare incontri mirati, a domicilio, in una quindicina di rsa, case di riposo, scuole e anche carceri. Da tre anni tengono corsi ai detenuti che poi possono reinserirsi nel mondo del lavoro nell’accudimento degli animali. Anche i crocieristi stranieri – specie quelli imbarcati sulle navi di un paio di compagnie di navigazioni tedesche – fanno visita al parco con cadenza settimanale.

La struttura organizza escursioni coi quod o a cavallo, ed ospita anche un gruppo di arcieri i cui istruttori di livello nazionale insegnano ad allievi di tutte le età.

Naturalmente a “Fiocco di neve”ci sono spesso incontri, eventi e feste. L’ultima in ordine di tempo quella del 2 novembre: la “Pumpkin Patch” di Mamà Coco che ha avuto un enorme successo, con quasi 1000 persone presenti che si sono divertite ad intagliare zucche e vivere lo spirito della festa dei morti d’ispirazione messicana. Per tutti pranzo a base di panini confezionati sul posto.