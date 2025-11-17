Al "Galilei" di Civitavecchia il Concerto per Santa Cecilia • Terzo Binario News

Giovedì 20 novembre, alle ore 15:30, si terrà il tradizionale Concerto per Santa Cecilia presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale, situato in Via dell’Immacolata 4.

L’evento vedrà l’esibizione degli studenti del Liceo Musicale in un repertorio che spazierà da brani solistici alle esecuzioni per piccoli gruppi strumentali. Il momento culminante sarà rappresentato dall’intervento del Coro, composto dalle classi di Canto Corale del Liceo e dal Coro dell’I.C. XVI Settembre a Indirizzo Musicale, che proporrà un programma dedicato alle musiche di G. Puccini e di C. Orff con i Carmina Burana.