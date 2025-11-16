Progetto ERMES: percorsi gratuiti di psicoterapia per adolescenti e famiglie a Civitavecchia • Terzo Binario News

Sempre più spesso genitori e insegnanti raccontano di ragazzi che non stanno bene, vivono momenti di forte ansia, difficoltà emotive, isolamento, calo scolastico o faticano a gestire la pressione quotidiana. Molti adolescenti vorrebbero chiedere aiuto, ma non sanno da dove iniziare o temono di non poterselo permettere.

Per questo, nell’ambito del Progetto ERMES, è stato attivato un servizio gratuito di presa in carico terapeutica rivolto agli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni e alle loro famiglie.

Il servizio nasce come passo successivo agli sportelli di ascolto già presenti sul territorio: quando dal primo colloquio emerge la necessità di un percorso più strutturato, i ragazzi possono essere seguiti da psicoterapeute dell’équipe ERMES, con incontri gratuiti e continuativi.

Il supporto psicoterapeutico è pensato per affrontare diverse forme di disagio, tra cui:

depressione e tristezza persistente

ansia, panico, stress e forte preoccupazione

disturbi alimentari

dipendenze (digitale, sostanze, gioco)

difficoltà relazionali o familiari

perdita di motivazione, isolamento, ritiro sociale

L’obiettivo è offrire un luogo sicuro, professionale e accessibile dove gli adolescenti possano ricevere un aiuto reale, senza costi per le famiglie.

Dove avvengono gli incontri e come accedere?

Gli appuntamenti si svolgono presso le sedi del progetto:

Il Ponte – Via Isonzo 34, Civitavecchia

☎️ 0766 526227

🕒 Giovedì 15:00 – 17:00

🕒 Venerdì 14:00 – 17:00

Luogo Comune – Civitavecchia

☎️ 0766 220644

🕒 Lunedì 10:00 – 12:00

🕒 Giovedì 10:00 – 12:00

Al momento della chiamata è necessario specificare “Progetto ERMES” per accedere direttamente al servizio dedicato.

Una rete gratuita per il benessere psicologico dei giovani

La presa in carico terapeutica fa parte del Progetto ERMES, iniziativa triennale dedicata alla prevenzione e al supporto psicologico degli adolescenti nei Comuni di Civitavecchia, Cerveteri, Ladispoli e Santa Marinella.

Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ed è coordinato da Il Ponte – Centro di Solidarietà insieme a Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS e partner territoriali.

ermes@ilpontecivitavecchia.it

percorsiconibambini.it/ermes

Tutti i servizi sono gratuiti per ragazzi, genitori e famiglie.

La comunità educante ERMES

Il Ponte – Centro di Solidarietà (Capofila)

Fondazione Angelo e Mafalda Molinari ETS

ASL Roma 4

Soc. Luogo Comune arl

Solidarietà Società Cooperativa Sociale

Repubblica dei Ragazzi Onlus

Università degli Studi Roma Tre

Scuole secondarie e istituti comprensivi del territorio

Comuni di Cerveteri e Civitavecchia

Associazioni culturali e sportive del territorio

Oratori San Michele Arcangelo (Cerveteri) e Don Bosco (Civitavecchia)

Associazioni sportive:

ASD Civitavecchia Rugby Centumcellae – A.S.D. Artù – CFC Cerveteri Football Club – Unione Rugby Ladispoli

Associazioni culturali:

Tiaso Teatro – Margot Theatre – Blue in the Face