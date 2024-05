Finale di Coppa Italia a Roma: come cambia la viabilità, Olimpico blindato • Terzo Binario News

Ci siamo. Alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Ovviamente, ci sarà massima attenzione sul fronte della sicurezza ma non solo. Il Comando generale della Polizia locale predisposto l’impiego di oltre 200 agenti per garantire i servizi di viabilità della zona. Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, riferiscono i caschi bianchi, sono state previste una serie di limitazioni al traffico veicolare nell’area intorno allo Stadio, alcune delle quali entrate in vigore già nella serata di ieri. Oltre mille gli uomini delle forze dell’ordine, coordinati dalla Questura, impegnati nei controlli. Vigilanza massima nelle aree di sosta dei pullman e delle auto.

Misure di vigilanza saranno attuate a protezione dei principali monumenti storici e artistici del Centro Storico, con un occhio attento alla zona del Tridente. Sino alle prime ore di oggi, presidiata la scalinata di “Trinità dei Monti” e saranno rafforzati i controlli presso Fontana di Trevi; Fontana della Barcaccia; Fontana della Naiadi in piazza della Repubblica; Fontana del Tritone in piazza Barberini; Fontana dei Leoni; Fontana della Dea di Roma e Fontana del Nettuno in piazza del Popolo; Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Nettuno e Fontana del Moro in piazza Navona.

Il match di stasera, peraltro, è il primo evento calcistico nel nostro Paese che ruota intorno al concetto di sostenibilità . Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Servizi per la Mobilità, infatti, annunciano di aver siglato un protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Road to ero”.

“La finale di Coppa Italia Frecciarossa, oltre ad essere un evento e uno spettacolo unico per la nostra città – ha commentato l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, come riportato su Roma Mobilità – da questa edizione rappresenta anche un grande sponsor per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. L’obiettivo dell’iniziativa ‘Road to Zero’ è quello di consentire a tutti gli spettatori della finalissima di raggiungere lo stadio in maniera sostenibile. Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, tra cui: ticket giornaliero gratuito a tutti i tifosi che vorranno usufruirne, purché ovviamente siano già in possesso del biglietto per lo stadio; prolungamento dell’orario di tutte le metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’1,30 di notte; potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità. Infine, stiamo lavorando alla messa a disposizione un’ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. Ringrazio Roma Servizi per la Mobilità, firmataria del protocollo, per lo sviluppo del progetto”. La presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati, ha fatto sapere come questa della finale di Coppa Italia sia “la prima tappa del Road to Zero, un percorso a lungo termine per raggiungere i risultati attesi”.

Per quanto concerne le linee che raggiungono lo stadio Olimpico, ecco l’elenco redatto su Roma Mobilità:

L’area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e che al momento per lavori è sostituito da bus) e da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant’Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

E ancora, le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c’è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Fronte metropolitane: le ultime corse dei treni di tutte le linee (A, B, B1 e C) il giorno della partita saranno all’1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Sempre a proposito di linee notturne, la zona dello stadio è raggiunta dalle linee n.200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n.201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B. Qui la mappa della rete notturna bus generale.

15 linee bus diurne sono attive tutte le notti sino alle 2:38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (Conca D’Oro/via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell’Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

Ai tifosi dell’Atalanta destinata l’area nord dello stadio; i settori sud, invece, a quelli della Juventus. Per la tifoseria bergamasca il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area di Macchia della Farnesina. Le autovetture potranno essere parcheggiate nell’area di viale della XVII Olimpiade. Per la tifoseria bianconera il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area di lungotevere della Vittoria/Oberdan. Le autovetture potranno essere parcheggiate nell’area di piazzale Clodio.

Sempre su Roma Mobilità viene indicato che “per ragioni di sicurezza e per lasciare spazio ai veicoli delle due tifoserie, sono previsti, con diverse ore di anticipo rispetto all’inizio della gara, divieti di sosta ad ampio raggio sulle strade attorno allo stadio. In particolare, alle strade dove il parcheggio è normalmente vietato in occasione di tutti gli eventi ospitati dall’Olimpico, si aggiungerà il divieto di sosta anche in via della Macchia della Farnesina; viale Alberto Blanc; viale Tommaso Tittoni; piazzale e viale Giuseppe Volpi; viale della XVII Olimpiade, tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia; area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro; via Austria; via Belgio; via Svezia; via Norvegia; via Dorando Pietri; piazzale Clodio, su entrambi i lati del senso unico di marcia a circolazione rotatoria, compresi i parcheggi centrali e l’area di sosta racchiusa tra viale Falcone e Borsellino e via Casale Strozzi; largo Rosario Livatino; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan (ambo i lati); piazza Monte Grappa; lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica; via dei Monti della Farnesina”.

Non saranno interessati dal provvedimento di chiusura i veicoli di soccorso pubblico e di pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed Ncc; veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli steward; veicoli dotati di pass e autorizzati; ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.

Previste chiusure al traffico nei seguenti punti: viale Tor di Quinto (tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio); lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis); Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; lungotevere Federico Fellini; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan; piazza Monte Grappa; via dei Monti della Farnesina.

.