Fila chilometrica all'Anagrafe di Roma: le buste per i rappresentanti dei seggi non sono pronte • Terzo Binario News

Paralisi davanti agli uffici di via Petroselli, lungotevere bloccato

Gli uffici comunali convocati dipendenti dalle 19 alle 21 per dare le buste con i documenti ai rappresentanti da portare ai seggi ma senza suddivisione per municipi.

In fila dalle 17.30 non hanno ancora aperto perché le buste non sono pronte.

“Eppure si sapeva da un pezzo che l’8 e il 9 giugno ci sarebbero state le elezioni” il commenti di alcuni passanti rimasti imbottigliati nel traffico.

Infatti non solo si è bloccata via petroselli ma tutto il lungotevere.