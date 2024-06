Scontro scooter-furgone: grave una 50enne • Terzo Binario News

Incidente all’incrocio tra via Alberese e vicolo di Papa Leone, alle 8:50 di ieri. Per cause in corso di accertamento il sinistro ha coinvolto una 50enne, che si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh e un furgone Iveco Daily, condotto da un uomo di nazionalità straniera.

La donna e’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Camillo. Rilievi affidati alla Polizia locale del Gruppo XI Marconi.

Foto gruppo Facebook Portuense Largo La Loggia Santa Silvia e dintorni…