Fiat Panda come ariete: sfondate le vetrine del ristorante e di Euronics • Terzo Binario News

L’altra notte, intorno alle 2,20, in via Prenestina 1019 la vigilanza privata ha segnalato ignoti incappucciati che hanno danneggiato la vetrata di un ristorante, dove all’interno però vi erano ancora i proprietari,

utilizzando una Fiat Panda come ariete.

A quel punto sono scappati a piedi per le vie limitrofe abbandonando l’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e

della Stazione di San Basilio. Indagini in corso. Poco dopo, in via Ugo Ojetti 506, presso Euronics, ignoti hanno danneggiato sempre utilizzando un’altra Fiat Panda, rubata nella notte come ariete, la vetrata riuscendo anche ad asportare alcune scatole, da quantificare.

Poi sono fuggiti appena è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario che hanno restituito la Panda alla legittima alla proprietaria. Indagini in corso.