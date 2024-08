Panico a Torrevecchia: gira con una mazza da golf in mano, paura tra i residenti • Terzo Binario News

Denunciato un 23enne romano, che nell’altra mano aveva la bottiglia di un superalcolico; la mazza da golf è stata sequestrata dai carabinieri

L’altra sera alle 21,30 – in via di Torrevecchia, a Roma – panico in strada e diverse chiamate dei cittadini. Un soggetto, poi identificato in un 23enne romano, girava con una mazza da golf in una mano e nell’altra con una bottiglia di un superalcolico.

Sono intervenuti sul posto i Carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato che lo hanno fermato e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. La mazza da golf é stata sequestrata.