"Aiuto, i ladri!": invece sono 4 ragazzi nel cantiere, alla vista dei carabinieri si lanciano dal primo piano • Terzo Binario News

I giovani, lì per altro motivo e noti perché in passato sorpresi a fare uso di stupefacenti, denunciati per resistenza a pubblico ufficiale

Allarme l’altra notte in via Casale Ghella, una strada privata che è anche una traversa di via di Grottarossa. Nello specifico, erano state segnalate 4 persone in un cantiere di una casa in costruzione.

Inizialmente si é temuto che fossero dei ladri. Poi i Carabinieri della Compagnia Trionfale intervenuti hanno accertato che si trattava di 4 ragazzi, 20enni, che etano lì per altro motivo.

Alla vista dei Carabinieri i quattro, tutti già noti alle forze dell’ordine per essere stati in passato sorpresi a fare uso di stupefacenti e già segnalati alla Prefettura, hanno tentato di scappare, lanciandosi dal primo piano dove si trovavano, per fortuna senza farsi male, per la presenza di un terrapieno.

Sono stati comunque fermati dai carabinieri e denunciati per resistenza a pubblico Ufficiale.