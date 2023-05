"Festadivento", domenica volano gli aquiloni al casale ApeVelka sulla Litoranea a Tarquinia • Terzo Binario News

Rinviata per maltempo lo scorso 30 aprile, “FESTADIVENTO”, l’iniziativa conclusiva della 17esima edizione del festival “PAGINEaCOLORI”, si terrà il 4 giugno al casale ApeVelka, sulla strada provinciale Litoranea, nella località balneare di Spinicci a Tarquinia, dalle 14,30.

I volontari dell’Associazione Aquilonisti di Alta Quota saranno ad aspettare le famiglie e i bambini per costruire aquiloni da far volare poi in riva al mare. “Ci dispiaceva non poter proporre questa iniziativa – afferma la direttrice artistica del festival Roberta Angeletti -. Così in accordo con l’Associazione Aquilonisti di Alta Quota è stata trovata questa nuova data, che ci auguriamo possa avere un riscontro positivo”. L’iniziativa si divide in due fasi: la prima prevede un laboratorio didattico su come realizzare gli aquiloni; la seconda sulla spiaggia dove si potrà godere dell’incanto del mare e di un cielo colorato da tanti aquiloni di forme diverse e ammirare le evoluzioni acrobatiche degli aquiloni professionali.

Nata nel 1988 a Cisterna di Latina, l’Associazione Aquilonisti Alta Quota ha al suo attivo numerose manifestazioni svolte in tutta Italia e in Europa. Impegnata in ambito sociale, ha realizzato progetti di solidarietà in molte zone del mondo. Per partecipare alla festa degli aquiloni è indispensabile la prenotazione chiamando il 328 7368333 o scrivendo a laboratoripagineacolori@gmail.com.