Rotary Club, conviviale Cerveteri e Ladispoli al Casale Marchese di Frascati • Terzo Binario News

Sabato, 27 Maggio, una Conviviale del Rotary, in Interclub, a Casale Marchese, in una terra da sempre dedicata alla coltivazione della vite, nella patria del Frascati Superiore.

I Soci e i Presidenti Federico Paris e Roberto Parrilla, dei rispettivi Club Rotary di Cerveteri – Ladispoli, e club RC Roma Antropos, si sono incontrati in interclub a Casale Marchese alla scoperta di una storica azienda vinicola in cui è stata molto apprezzata la presenza del sommelier e relatore Fisar. Con queste parole, il presidente Federico Paris, si è espresso rivolgendosi a tutti i soci:

“Carissimi soci la serata di ieri oltre a consolidare l’amicizia tra il nostro club e l’Antropos, il Roma Sud Ovest, Roma Sud Est e il club di Ostia, è stata un’esperienza di qualità e di piacere vissuto in una località unica e ricca di storia, dove è stato anche possibile visitare un piccolo museo di epoca romana costituito dai ritrovamenti trovati in loco. Il Casale Marchese di fatti ha radici antichissime, già nel 1301 veniva citato in una Bolla di Bonifacio VIII come parte del feudo della famiglia Annibaldi. A completare la serata abbiamo beneficiato della professionalità di uno dei massimi esponenti dell’enologia italiana, Paolo Peira; l’enologo ci ha portato a scoprire le origini della cultura della vite e del vino all’epoca dell’Antica Roma. Come i Romani coltivavano la vite, producevano e consumavano il vino. È stata una bellissima serata trascorsa tra natura, storia e cultura. Buon Rotary a tutti”.