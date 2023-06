Festa dei soci dell'Avioclub che gestisce il Campo di Volo di Tarquinia • Terzo Binario News

Sì è svolta la festa dei soci dell’ Avioclub che gestisce il Campo di Volo Tarquinia in Loc. San Giorgio; soci con le proprie famiglie e cuccioli a quattro zampe, con l’occasione hanno potuto presentare nuovi amici al gruppo in un vero e proprio Open Day di aggregazione con meteo strepitoso.

Dapprima sono stati mostrati e spiegati dai piloti stessi agli intervenuti, le tre tipologie di velivoli utilizzate dal gruppo: per il parapendio è intervenuto il socio pilota Nicola Primiero, per il deltaplano a motore il Vice Presidente del club pilota Sandro Marrozzi, per l’aeroplano il socio nonché pilota professionista di aerolinea Daniele D’Andrea.

Successivamente ai nuovi tesserati sono stati offerti voli omaggio sul litorale a bordo di un velivolo a loro scelta, questi voli sono stati ripresi dalle telecamere montate sui mezzi per l’occasione a formare un video che verrà pubblicato a breve sul canale youtube dell’Associazione.

Volo anche per gli intervenuti Maurizio Perinu Presidente del Consiglio dell’Università Agraria di Tarquinia, Ilio Melchiorri Vicepresidente dell’Università Agraria di Monte Romano, Emanuela Ceccacci Presidente del Consorzio Villaggio Lottisti San Giorgio.

Osservatori d’eccellenza, alcuni fondatori nel lontano 1989 dell’Avioclub, custodi della memoria storica associativa: Franco Fava e Nazareno Todini; da loro tanti emozionanti racconti di giornate di volo trascorse negli anni in quel luogo.

Presente anche una delegazione UNITALSI, con la Presidente di Sezione Nicoletta De Paolis sono state gettate le basi di un prossimo incontro da dedicare interamente ai ragazzi con disabilità.

Complice anche l’ora del tramonto di metà Giugno, la festa si è protratta fino alle 21 e addirittura alcuni hanno deciso di terminare la serata intorno ad un tavolo

a cena in un noto ristorante Tarquiniese fino a tarda serata.

Un arrivederci al prossimo Open Day “Soci in Volo” della Associazione Volo Sportivo.

Campo di Volo Tarquinia in Località San Giorgio.

https://campodivolosangiorgio.webnode.it/