Mora, Pluto e Zara: tre storie di abbandono che si meritano un lieto fine • Terzo Binario News

Ancora tre storie di abbandono, in tutt’Italia. Loro sono Mora, foto del titolo, e poi Pluto e Zara.

MORA é una cagnolina di taglia media nata il 7.6.2015 buona docile ed affettuosa.

Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159

Lui qui sopra è PLUTO. Aiutatemi a trovare una famiglia per lui vi prego Sta per strada È molto pauroso e bravo ascolta , l’ho portato dal veterinario , fatto prelievo ,abbiamo fatto un vaccino (antibiotico ) termometro , non si è mosso nemmeno di 1 cm , molto bravoooo ha introno ai 5-6 anni Di salute sta bene ,vi prego aiutatemi a trovare una famiglia per lui grazie Ci troviamo in provincia di Foggia

Nr cell 3479209438 AndreaPer il viaggio non ci sono problemi

ZARA, ho provato a farti mille foto ma sei rimasta sempre così a testa bassa…

Da quando la tua famiglia ti ha lasciata in canile, disperata, stai sempre in un angolo del tuo box a testa bassa…Zara divide il box con cani maschi e femmine. Cerchiamo per lei una famiglia che sappia adattarsi alle sue insicurezze perché le hanno spezzato il cuore.Adottabile centro nord Italia.Maria 340-5071137