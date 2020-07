Ferrovia Roma Nord, esulta il comitato dei pendolari: “Il nuovo orario è realtà” - Terzo Binario News

Dal comitato dei pendolari della Ferrovia Roma Nord riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Il nuovo orario da noi richiesto è finalmente realtà! Eh già, da lunedì 3 agosto e fino al 13 settembre la nostra ferrovia avrà qualche treno in più nella tratta extraurbana per sopperire all’isolamento che hanno subito i pendolari di quella zona per tanti lunghi mesi.

Nel settembre 2019 proponemmo qualche soluzione, poi rinforzata dall’associazione Trasportiamo di David Nicodemi. Adesso, dopo ulteriori recenti solleciti, finalmente la Regione Lazio ha approvato il nuovo orario! Ci aspettiamo adesso che venga rispettato e che non si assista al solito balletto delle corse soppresse… e soprattutto confidiamo che vengano fatte opportune manutenzioni (ordinarie e straordinarie) visto che i soldi adesso ci sono!

Attendiamo poi settembre per la riapertura delle scuole per avere ancora altri treni e possibilità di spostamento sul mezzo pubblico, così da rendere degno un servizio che è arrivato a toccare livelli talmente infimi da essere paragonato a quello di paesi sottosviluppati!

Questo sempre grazie alla nostra tenacia, come la goccia che (stavolta) scava la roccia!

Ecco il link alla comunicazione e al nuovo orario, che alleghiamo per completezza: https://www.atac.roma.it/page.asp?r=17257&p=159

Ricordiamo inoltre che si sta ultimando il camminamento sicuro, richiesto da più parti, nei pressi della stazione di Riano, per evitare ai pendolari di transitare pericolosamente a piedi sulla via flaminia. Pure questo lo avevamo richiesto addirittura nel 2015 con apposita lettera protocollata.

Cosa manca ancora per migliorare il servizio? Tanto:

il raddoppio tra le stazioni di Montebello e Riano e tra Riano e Morlupo

il completamento della nuova stazione di piazzale Flaminio

l’ampliamento del parcheggi di scambio a Montebello

l’attivazione del parcheggio di scambio a Riano

l’arrivo dei nuovi treni

pulire bene le stazioni e le aree annesse (come ad esempio il piazzale della stazione di Montebello e le gallerie sottostanti)

rimborsare gli utenti per gli abbonamenti non fruiti durante il lockdown.

Noi saremo sempre puntuali nel ricordare tutto e non dimentichiamo mai di segnalare tutti i disservizi grazie al vostro aiuto, tramite il portale Atac e i nostri canali (social e mail) riportati in firma.

Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord