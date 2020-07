Legano gioielliere con fascette: lui si libera e recupera il bottino - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Armati di pistola sono entrati in una gioielleria di Frascati, in via Solferino. Due individui – con il volto coperto da mascherina – hanno minacciato il titolare, che è stato colpito in testa con il calcio del ‘ferro’ (ha riportato una ferita lacero contusa). Poi hanno legato il commerciante con delle fascette e hanno arraffato il bottino che è stato messo in un borsone.

Il tutto è accaduto venerdì 31 luglio intorno alle 17,30. L’uomo, però, è riuscito a liberarsi e ha raggiunto i due, recuperando il malloppo. I banditi, a quel punto, sono fuggiti in scooter.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.