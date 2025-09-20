Falsa guida turistica con ecstasy in tasca: 36enne beccato al Pantheon • Terzo Binario News

Stava svolgendo il consueto servizio di vigilanza nella zona del Pantheon, la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, quando ha fermato un uomo italiano, di 36 anni, che si trovava alla guida di una golf car, con alcuni turisti a bordo, ai quali stava illustrando gli elementi storici, artistici e monumentali della città.

Avviati gli accertamenti documentali e sui titoli in suo possesso, il conducente ha esibito un tesserino di abilitazione alla professione di guida turistica apparentemente regolare, ma che, grazie alle ulteriori verifiche eseguite dagli agenti, è invece risultato falso.

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di via della Greca per ulteriori controlli, durante i quali è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente, del tipo MDMA (ecstasy), che è stata posta sotto sequestro.

Al termine delle verifiche il 36enne è stato denunciato per falso materiale, oltre all’applicazione delle sanzioni previste per esercizio abusivo della professione di guida turistica, per un importo pari a 4.000 euro.

Scattato anche il ritiro della patente di guida, nonché la segnalazione al Prefetto in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale.