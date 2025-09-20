Scompare sulle spiagge di Ladispoli, la 73enne Maria Luisa riappare dopo aver percorso 5 km • Terzo Binario News

Una 73enne in spiaggia si è allontanata scalza percorrendo 5 km e mettendo in allarme i familiari,

Ritrovata in buona a salute, per un sospiro di sollievo di tutti.

Questo quanto scritto dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV che ha dato la notizia: “La signora Maria Luisa si trovava in spiaggia con i familiari, si è allontanata senza scarpe e in costume dallo stabilimento/ristorante Scorpion Bay di Ladispoli. Ha bisogno di aiuto è sicuramente disorientata.

RITROVATA: disorientata, ma sta bene. Nonostante fosse scalza e di una certa età ha percorso 5 km. Cogliamo l’occasione per consigliare ai familiari di persone con un inizio di demenza senile o Alzheimer, di dotare i loro cari di un GPS. Un braccialetto, un orologio, nella borsa, ma aiutiamoli e sarete più sereni anche voi”.