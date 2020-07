Ex Gil: accolto appello Roma Capitale contro Regione su utilizzo per finalità scolastiche degli immobili - Terzo Binario News

La Corte d’Appello di Roma ha accolto quasi integralmente le istanze dell’Amministrazione capitolina dichiarando di fatto la nullità della sentenza di primo grado e nel merito respingendo la domanda risarcitoria e di restituzione di immobili adibiti a scuole da parte della Regione Lazio. Così il Campidoglio in una nota.

Si tratta di due immobili del patrimonio ex Gil, poi trasferito alla Regione, situati in viale Adriatico e in Corso Duca di Genova presso Ostia Lido. Viene quindi riconosciuto l’utilizzo per pubblica utilità delle due strutture da parte di Roma Capitale e nello specifico per fronteggiare esigenze scolastiche. I due edifici ospitano infatti importanti istituti. Per tali ragioni, la domanda restitutoria della Regione Lazio viene considerata “inaccoglibile per difetto di interesse”.

Annullata quindi la richiesta risarcitoria della Regione, pari a quasi 100 milioni di euro, a carico di Roma Capitale.