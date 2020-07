Incendio a Monte Ciocci: fiamme vicino ai palazzi - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio a Monte Ciocci. Questo quanto accaduto giovedì 30 luglio tra via Anastasio II e via Pietro De Cristofaro. Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento del rogo, le cui cause sono da accertare.

“Non si è mai visto un incendio così grave, non se ne può più. Ha lambito i palazzi” è stato il commento di Julian Colabello, consigliere Pd nel Municipio XIV.

Presenti anche diverse pattuglie della Polizia locale. Secondo quanto appreso è stato necessario chiudere via Pietro de Cristofaro e via Anastasio II, in entrambi i sensi di marcia, il tempo necessario per l’intervento di un elicottero anti incendio. La strada è stata riaperta alle 16,30.