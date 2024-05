Europee, come richiedere il voto domiciliare a Ladispoli • Terzo Binario News

Gli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione” possono esercitare il diritto di voto presso la propria abitazione.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del comune di iscrizione elettorale un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora entro il 20 maggio 2024.

La dichiarazione – anche in carta libera – della volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, oltre a indicare l’indirizzo completo e un recapito telefonico, deve essere corredata da:

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

copia della tessera elettorale;

idonea certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale in data non anteriore al 25 aprile 2024 (ovvero non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione). Tale certificazione dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa di cui all’art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006, ovvero attestare l’esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dello stesso articolo, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La dichiarazione può essere trasmessa in una delle seguenti modalità:

tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo uffici.demografici@comunediladispoli.it;

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it;

consegna a mano – anche da persona diversa dall’interessato – allo sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura dello stesso: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – martedì e giovedì anche dalle 15:30 alle 17:30.

Per il modulo https://www.comunediladispoli.it/voto-domiciliare…/notizia