Festival letterario etrusco e Premio Strega a Cerveteri: ecco il programma completo • Terzo Binario News

Al via oggi il Festival letterario di Cerveteri, tante presentazioni di libri e tanti ospiti

Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo dei libri, incontrare nuovi autori e approfondire tematiche di grande attualità.

“Siamo entusiasti di poter presentare questa prima edizione del Festival Letterario Etrusco”, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti. “Un’occasione per celebrare la cultura e la letteratura in un contesto unico come quello della nostra città, invitiamo tutti a partecipare ai numerosi eventi in programma”.

“La letteratura” , continua il Sindaco “è un elemento fondamentale per la crescita personale e per la comprensione del mondo che ci circonda. Ci permette di viaggiare nel tempo e nello spazio, di conoscere culture diverse e di riflettere su temi importanti. In un’epoca dominata dalle immagini e dalla tecnologia, il Festival Letterario Etrusco si propone di ribadire il valore insostituibile della lettura e del libro.”

“Il Festival Letterario Etrusco un nuovo evento nel panorama culturale di Cerveteri”, ha aggiunto il Vicesindaco, Federica Battafarano. “Un’occasione per avvicinare le persone alla lettura e diffondere la conoscenza. Un ringraziamento particolare a tutti gli autori che hanno scelto di partecipare e alle associazioni che hanno collaborato alla realizzazione del festival”.

Il Vicesindaco continua “Il Festival Letterario Etrusco è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione di diverse associazioni locali, nell’ambito della Linea di intervento per Biblioteche, Musei ed Istituti similari, Ecomusei ed Archivi. Un investimento complessivo di circa € 21.000,00, che ha permesso di finanziare non solo il festival in sé, ma anche diverse altre attività e l’acquisto di arredi per la biblioteca.”

Il festival dedica ampio spazio ai più piccoli, con un corso di teatro per ragazzi 11-14 anni, giornate di Letture tra gli alberi per le scuole elementari e dell’infanzia da aprile a ottobre e Letture con attività laboratoriali per bambini e ragazzi.

Grazie al finanziamento, è stato possibile incrementare il patrimonio librario della biblioteca di Cerveteri di Euro 3.000,00. Un passo importante per arricchire l’offerta culturale della città e favorire la lettura tra i cittadini.

Il progetto ha finanziato anche l’acquisto di 5 tavoli in legno con panche per studio creando una vera e propria sala studio all’aperto, nel giardino del Palazzo del Granarone, dove poter studiare e lavorare in un contesto verde e suggestivo.

L’amministrazione di Cerveteri invita tutti a partecipare al Festival Letterario Etrusco per vivere un’esperienza culturale unica e arricchente. Un’occasione per scoprire nuovi libri, incontrare autori interessanti e condividere la passione per la lettura.

Per maggiori informazioni, e per visionare l’intero programma consultare il sito web del Comune all’interno della sezione Vivere il Comune categoria eventi, il link di seguito: https://www.comune.cerveteri.rm.it/vivere-il-comune/eventi/festival-letterario-etrusco#patrocinato-da

Sabato a Cerveteri il Premio Strega: ecco tutti gli autori presenti

A Cerveteri torna il Premio Strega. Nell’ambito delle iniziative di promozione letteraria, con il Primo Festival Letterario Etrusco, sabato 4 maggio alle ore 18:00 in Piazza Santa Maria, nel cuore del Centro Storico, torna dopo il successo dello scorso anno, una delle tappe del più prestigioso concorso letterario italiano. L’ingresso è libero e gratuito.

“È per noi motivo di grande orgoglio poter accogliere nuovamente in città una delle tappe finali del Premio Strega, una manifestazione che rappresenta la massima espressione in Italia del mondo letterario – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – da anni a Cerveteri cerchiamo di promuovere le produzioni letterarie in tantissime forme, organizzando continue presentazioni di libri, momenti dedicati alla lettura e kermesse di interi giorni, come appunto il Festival Letterario Etrusco, che inizierà proprio in questi giorni e vedrà tantissimi appuntamenti anche nelle prossime settimane”.

“Un premio che ha una storia lunga oltre 70anni e che da tantissimi anni rappresenta uno dei riconoscimenti più ambiti dagli scrittori italiani – ha aggiunto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – avere anche quest’anno una tappa del Premio Strega a Cerveteri rappresenta senza dubbio un’opportunità importante, sia da un punto di vista mediatico, vista la rilevanza nazionale dell’evento, ma anche e soprattutto culturale: sarà infatti occasione per avvicinarsi al mondo della lettura e dei libri, alla presenza di autori affermati e conosciuti in tutta Italia”

Presenta e modera l’incontro Gino Saladini, criminologo e autore egli stesso di romanzi gialli. Saranno presenti al Premio Strega di Cerveteri, Paolo di Paolo con “Romanzo senza umani” (Feltrinelli), Donatella Di Pietrantonio con “L’Età fragile” (Einaudi), Raffaella Romagnolo con “Aggiustare l’universo” (Mondadori), Antonella Lattanzi con “Cose che non si raccontano” (Einaudi), Sonia Agio con “Nella stanza dell’imperatore” (Fazi), Adriàn N. Bravi con “Adelaide” (Nutrimenti), Chiara Valerio con “Chi dice e chi tace” (Sellerio), Valentina Mira con “Dalla stessa parte mi troverai” (SEM), Melissa Panarello con “Storia dei miei soldi” (Bompiani), Tommaso Giartosio con “Autobiogrammatica” (Minimum Fax), Daniele Rielli con “Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale” (Rizzoli) e Daniele Voltolini con “Invernale” (La nave di Teseo)