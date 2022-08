Etruria Eco Festival, a Cerveteri Paolo Belli e la sua straordinaria Big Band • Terzo Binario News

Lo showman emiliano in concerto giovedì 18 agosto alle ore 21:30 al Parco della Legnara

“Un grande artista, un volto amato dal pubblico, quasi di famiglia per tantissimi italiani che da tanti anni lo seguono in Tv e nelle piazze. Siamo felici di poter annunciare che giovedì 18 agosto alle ore 21:30, alla 16esima edizione di Etruria Eco Festival all’interno del Parco della Legnara a Cerveteri, è pronto a tornare con l’allegria e l’ecletticità che da sempre lo contraddistingue, Paolo Belli e la sua fantastica Big Band. Paolo Belli è un amico di Cerveteri; già in tante occasioni si è esibito nella nostra città richiamando sempre un pubblico davvero numeroso. Oggi, che finalmente lo spettacolo dal vivo è tornato a pieno regime e senza restrizione alcuna, siamo contenti di poterlo avere nuovamente in cartellone. Sarà una grande serata di intrattenimento, musica e divertimento!”.

A dichiararlo è Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri nell’annunciare il secondo artista di Etruria Eco Festival, che dopo il successo dello scorso anno sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare torna nella location storica del Parco della Legnara, nel cuore del Centro Storico. Ingresso gratuito.

“Etruria Eco Festival è sempre stato sinonimo di musica e divertimento e anche quest’anno non sarà da meno – prosegue la Vicesindaco Federica Battafarano – Paolo Belli viene da un 2022 ricco di appuntamenti e da una lunghissima tournée teatrale che ha registrato un grande successo di critica e pubblico, ricevendo standing ovation e applausi a scena aperta in ogni sua replica. Inoltre, quest’anno si presenta con una grande novità: un album totalmente nuovo, una raccolta di cover rivisitate di alcuni dei più grandi cantautori della musica italiana come Ivano Fossati, De Gregori e Ron, che certamente avrà occasione di farci ascoltare, oltre ai classici che da sempre lo accompagnano in ogni suo concerto”.

Ad accompagnare Paolo Belli, una straordinaria Big Band, composta da Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.

Paolo Belli è uno dei personaggi più amati della Tv italiana. Oltre ad essere volto fisso di Ballando con le Stelle oramai dal 2005 è estremamente impegnato nel sociale. Dal 2006 è uno dei volti di spicco della maratona solidale Rai di Telethon.