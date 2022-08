Pirandello a Cerveteri, al Parco della Legnara Giorgio Marchesi porta in scena “Il Fu Mattia Pascal” • Terzo Binario News

L’opera capolavoro di Pirandello in scena martedì 9 agosto

A Cerveteri si alza il sipario, arriva il grande teatro. In scena, all’interno della cornice del Parco della Legnara, nel cuore del centro storico, il genio di Luigi Pirandello: martedì 9 agosto alle ore 21:00 il programma dell’Estate Caerite 2022 propone “Il Fu Mattia Pascal”, un capolavoro della letteratura italiana, con Giorgio Marchesi, celebre attore di fiction Rai campioni d’ascolti e le musiche dal vivo di Raffaele Toninelli.

“La serata di martedì 9 agosto, con la messa in scena del capolavoro di Pirandello, rappresenta una vera e propria perla all’interno dell’offerta culturale estiva della nostra città – ha detto Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – un testo storico della letteratura italiana che farà tornare lo spettatore indietro con il tempo, fedele all’ambientazione e alla trama originale ma che avrà comunque anche degli importanti tratti di contemporaneità. Sul palcoscenico, un grandissimo attore della Tv italiana, che negli anni si è fatto amare dal grande pubblico in tantissime fiction di successo e che con maestria, espressività e talento saprà portare in scena uno dei personaggi più importanti e affascinanti della letteratura italiana”.

“Marchesi sul palco affronterà il rapporto con la doppia identità di Pascal e Adriano Meis, e lo farà con ironia e libertà, non prendendolo troppo sul serio, permettendo allo spettatore di giocare con il personaggio, senza ovviamente snaturare il capolavoro pirandelliano – conclude la Battafarano – una serata di grande teatro e qualità, alla quale auspico parteciperà un pubblico nutrito e importante”.

L’ingresso prevede il pagamento di un biglietto di ingresso pari a 15,00 Euro. Si possono acquistare i biglietti recandosi al Punto di Informazione Turistica in Piazza Aldo Moro oppure sulla piattaforma TicketOne. Il Punto di Informazione Turistica è aperto dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 18:00 alle ore 20:00.