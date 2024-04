Entrano al Baccelli e svuotano il distributore di bevande: arrestati dalla Polizia a Civitavecchia • Terzo Binario News

Manette a due ventenni, gli stessi che giravano pochi giorni fa su un motorino rubato

Sorpresi a rubare nel bar dell’istituto commerciale Baccelli da una volante della Polizia. Due ventenni – C.G. di 19 anni e V.S. di 20 – sono finiti in manette e sono gli stessi che pochi giorni fa erano stati fermati sempre dagli uomini del Commissariato a bordo di un ciclomotore rubato.

Il tribunale ha stabilito per loro l’obbligo di firma presso gli uffici di viale della Vittoria.

I fatti si sino consumati qualche notte fa. A chiamare il numero per le emergenze 112 è stata un’abitante di via Rutilio Namaziano, strada che costeggia la scuola.

Intorno alle 3 ha notato movimenti all’interno del bar che si trova nel cortile dell’istituto ma non è collegato direttamente allo stesso. Gli agenti sono arrivati sul posto e dapprima non hanno visto nessuno poi qualcosa si è mosso e sono entrati. I due sono stati colti con le mani nel sacco, nel senso più stretto del termine. Infatti nella cassa dell’esercizio c’erano solo monete (circa 57 euro) così i due hanno pensato al saccheggio dei frigoriferi. In quattro sacchi della spazzatura, i poliziotti hanno trovato bevande, merendine e dolciumi sottratti dal locale e restituiti al proprietario. Per entrare, hanno rotto le grate delle finestre e con una mazzetta hanno aperto i montanti della porta dell’esercizio. L’utensile è stato trovato appoggiato al muro divelto. Una volta beccati, non hanno opposto resistenza all’arresto. Per loro è stato disposto il processo per direttissima che si è celebrato al tribunale di Civitavecchia. Qui il giudice ha confermato l’arresto e disposto per entrambi l’obbligo di firma presso il Commissariato.

Il duo si era già reso protagonista pochi giorni fa di un caso finito sulla stampa. Infatti sono stati fermati sull’Aurelia Sud a bordo di un motorino 50 cc. Gli agenti hanno scoperto che il ciclomotore era stato rubato la mattina stessa in via degli Agricoltori sempre a Civitavecchia, con la proprietaria che aveva sporto denuncia per furto. Per questo vennero denunciati per ricettazione oltre che per guida senza patente. Il controllo era stato istituito a seguito delle numerose segnalazioni di furti di scooter di piccola cilindrata.