Incidente a Roma: scontro auto-moto: 48enne in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente in via della Bufalotta, all’incrocio con via Carlo Bernari. Per cause in corso di accertamento – alle 11 di oggi, 10 aprile – si è verificato lo scontro che ha coinvolto una moto Bmw e una Opel Agila.

A bordo della due ruote si trovava un 48enne italiano, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. L’auto, invece, era condotta da una 54enne ucraina.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo III Nomentano.