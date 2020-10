Fdi Santa Marinella sul mercato chiuso: "Andavano sanzionati solo i trasgressori" - Terzo Binario News

“Abbiamo appreso da un articolo pubblicato su Terzobinario che il Sindaco ha ordinato la chiusura del mercato settimanale in città e nella frazione di Santa Severa.

Pur comprendendo la necessità di azioni volte a contenere la diffusione del virus, siamo sorpresi dalle motivazioni che hanno portato alla chiusura. Viene infatti precisato che da un sopralluogo effettuato è emerso che la quasi totalità dei banchisti e degli avventori indossavano la mascherina ma si accertavano alcuni assembramenti in prossimità dei banchi di generi alimentari.

Non si capisce quindi il motivo della chiusura totale, anziché sanzionare con la chiusura i soli inadempienti. Agendo nel modo comunicato si va a colpire ingiustamente colui che la legge la rispetta, dando un pessimo segnale e scatenando soprattutto una guerra tra i banchisti stessi, che non possono e non devono sostituirsi a chi deve fare i controlli.

Invitiamo l’amministrazione a ripensare il citato provvedimento, conciliando il rispetto della legge con le necessità lavorative degli operatori e del pubblico che frequenta i mercati per risparmiare.

In ultimo deploriamo fortemente alcuni cittadini che, cavalcando la pandemia, protestano al solo scopo di farsi togliere il mercato da sotto casa”.

Fratelli d’Italia Santa Marinella