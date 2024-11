Efficientamento energetico del palaInsolera di Civitavecchia • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale annuncia con soddisfazione il completamento dei lavori di efficientamento energetico al Palazzetto dello Sport.

Sono stati sostituiti i 42 fari dell’impianto di illuminazione, di cui soltanto 6 erano funzionanti da tempo, mettendo così fine a una criticità che per anni ha condizionato lo svolgimento delle attività sportive.

“Questo intervento segna un passo importante verso la modernizzazione delle nostre strutture sportive,” dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “Non solo garantiamo migliori condizioni per le associazioni e gli sportivi che utilizzano il Palazzetto, ma lo facciamo adottando soluzioni sostenibili dal punto di vista ambientale, come questi fari ad alta efficienza e basso consumo. Il prossimo intervento riguarderà l’impianto di calcio Tamagnini, nell’ambito di un progetto più ampio che toccherà diversi impianti sportivi della città.”

Il Delegato allo Sport Patrizio Pacifico aggiunge: “Abbiamo trovato questa pratica ferma da tempo, ma con determinazione siamo riusciti a sbloccarla e, dopo alcuni ostacoli burocratici, abbiamo portato a termine l’intervento in appena quattro mesi dal nostro insediamento. Questo lavoro rappresenta la risposta a un problema storico che per anni ha penalizzato le squadre locali, costrette a confidare nella comprensione di arbitri e avversari. La collaborazione tra il mio ufficio e quello dei Lavori Pubblici sta dando i suoi frutti, e siamo pronti a proseguire con ulteriori interventi a favore dello sport civitavecchiese.”

Il Sindaco Marco Piendibene ha commentato con soddisfazione: “Questo intervento rappresenta un risultato concreto per la nostra comunità. Garantire impianti sportivi moderni, efficienti e rispettosi dell’ambiente è una delle priorità della nostra Amministrazione. I nuovi fari non solo migliorano la qualità delle attività sportive, ma riducono anche i consumi energetici, contribuendo al nostro impegno per la sostenibilità.”

Con l’installazione dei nuovi fari, il Palazzetto dello Sport torna a essere pienamente operativo, offrendo condizioni di illuminazione adeguate per le attività sportive e le competizioni. L’Amministrazione conferma il proprio impegno a proseguire con interventi di riqualificazione, consapevole del valore dello sport come elemento centrale per la crescita, la socialità e l’inclusione della comunità civitavecchiese.