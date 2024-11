Corteo antiviolenza, il bilancio degli studenti di Civitavecchia • Terzo Binario News

“Studenti di Civitavecchia contro la violenza di genere. Oggi più di mille nelle strade della città.

Oggi 25 Novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, gli studenti delle scuole civitavecchiesi si sono mobilitati per manifestare.

“Mai più sole, Mai più zitte” è stato lo slogan scelto per il corteo cittadino, a cui hanno partecipato gli istituti, le associazioni e l’amministrazione della città. “È importante parlare del patriarcato ed è ancora più importante sensibilizzare i nostri compagni di scuola. Soprattutto in un periodo come questo, nel quale i ministri e il governo si ostinano a non riconoscere l’importanza cruciale di questo tema”, affermano i ragazzi della Rete degli Studenti Medi.

In seguito al corteo, i manifestanti si sono riuniti all’Aula Pucci per una conferenza a cui hanno partecipato le associazioni giovanili che operano sul territorio. L’iniziativa, promossa dal consiglio comunale, segna un punto di inizio verso un percorso di sensibilizzazione che vedrà come protagonista la città di Civitavecchia. Nei loro interventi i ragazzi della Rete degli Studenti Medi hanno ribadito: “È importante che venga inserita un’educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole. Per eliminare questo retaggio patriarcale e discriminatorio bisogna ripartire dai luoghi del sapere, soprattutto se lo stesso ministro dell’Istruzione e del Merito definisce il patriarcato come una mera ‘ideologia’. Lottiamo per un modello diverso di società”.

