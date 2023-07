“E-state in Salute”, la raccolta di sangue al Forte Michelangelo è un successo • Terzo Binario News

L’iniziativa dell’Avis Aureliana piace, prossima tappa a parco Spigarelli

Donare il sangue prima di partire per le vacanze. Fa stare in pace con sé stessi e aiuta la comunità visto che d’estate la carenza di sacche diventa cronica.

Venerdì pomeriggio al forte Michelangelo la raccolta straordinaria di “E-state in Salute” con Avis allargata a tutte le sedi dell’Aureliana (ovvero Civitavecchia, Tolfa, Allumiere e Cerveteri) con le analisi aggiuntive gratuite per la vitamina B, Psa e Tsh Reflex.

Per quanto attiene le donazioni civitavecchiesi la giornata è stata assai proficua: la decina di donatori quotidiani si è presentata alla sede della Villotti presso il San Paolo mentre una trentina sono andati all’ombra del maschio rinascimentale.

Numeri che danno respiro dopo l’allarme lanciato qualche giorno fa dal centro trasfusionale dell’ospedale di Civitavecchia per la carenza di alcuni gruppi sanguigni che stava rallentando le operazioni chirurgiche.

Andando sui numeri: venerdì pomeriggio si erano messe in lista di prenotazione 32 persone, di cui 27 si sono presentate e 26 hanno permesso di riempire le sacche.

«Come sempre, quando l’Avis chiama la città risponde – commenta il presidente della Villotti Fabio Lisiola – quindi direi che il risultato è buono. Il prossimo appuntamento prima delle ferie è fissato per lunedì 7 agosto presso il parco Spigarelli di San Gordiano, sempre a Civitavecchia e sempre in orario pomeridiano dalle 16.30 alle 21.30». E anche in questa occasione gli esami del sangue extra saranno gratuiti.

Alla soddisfazione si accoda anche Nicoletta Iacomelli, presidente dell’Avis Aureliana: «anche dalle altre sedi la risposta alla sollecitazione c’è stata e si è sentita in termini numerici. Anch’io ricordo di donare prima e poi andare in vacanza, con spirito sicuramente più sereno».