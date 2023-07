La Nuotatori fa incetta di podi agli Italiani Master di pallanuoto • Terzo Binario News

Erano forti come juniores, erano forti come seniores e ora sono forti pure da Master.

La Nuotatori Civitavecchiesi ha iscritto tre squadre al Campionato Italiano Pallanuoto Master, svoltosi ad Ostia e altrettante sono salite sul podio. Vincono le donne, argento per i +65 e bronzo per i +45.

Nella categoria +45 uomini, i civitavecchiesi hanno schierato una formazione competitiva in una categoria difficile.

In vasca, con il capitano Francesco Serpa, sono andati Roberto Barbaro, Mirko Cerrone, Luca Triolo, Alessandro Carli, Gianluca Alisi, Gianluca Franzin, Francesco Sarais, Aldo Cutellè, Simone Pierucci e Ferdinando Caprio che al termine del girone hanno conquistato un bronzo nazionale.

Nella categoria +65 uomini, con i gradi di capitano assunti da Franco Borhy e Carlo Righi, c’erano Massimo Bernardi, Nicola Di Foggia, Enrico Pietranera, Concetto Costa, Claudio Russo, Pietro Muti e l’82enne Angelo Cilio. Per loro un inaspettato argento. Nella categoria +40 donne la Nuotatori ecco il titolo italiano. In acqua la capitana Alessandra Ranalli con Claudia Ciocci, Barbara D’Ippoliti, Elisa Castellucci, Susanna Mori, Anna Stradella, Elisa Liberarti, Monia Marani, Valeria Tusculano e Alessandra Astuti, allenate da Roberto Barbaro.

Dice la capitana: «È stato bello incontrare ex atlete con le quali si sono condivisi momenti indimenticabili della vita». Donne, mamme e lavoratrici, “unite e riunite” nella passione per la pallanuoto: «Non è semplice dopo una giornata piena di impegni, trovare il tempo e la forza fisica per giocare. La pallanuoto per noi non è solo uno sport», conclude la Ranalli che ha fondato il team insieme a Barbara D’Ippoliti.

«Esperienza super positiva – precisa quest’ultima – e non pensavo che saremmo riuscite ad aggregare altre giocatrici per formare un gruppo così bello». Civitavecchia presente anche con altri tre pallanotisti ossia Marcello Jacopucci, Giuseppe Cutellè e Massimo Capuani (assente l’infortunato Simone Feoli), che hanno giocato nella +55 con l’Europa Sporting Club conquistando il titolo Italiano e Alessio Piaggio, sempre con il sette romano, ha vinto l’argento con la +60.

«Stagione eccezionale – commenta la presidente Federica Feoli – con Maurizio Valiserra, Fabrizio Burro, Riccardo Zuena e Michela D’Amico abbiamo conquistato titoli a raffica insieme a Simone Ciancarini. Non possiamo chiedere di meglio ai nostri atleti».