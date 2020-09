È ai domiciliari ma esce di casa: sul portone trova i carabinieri - Terzo Binario News

I carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno arrestato una romana di 55 anni con l’accusa di evasione.

La donna, che doveva rimanere in casa perché sottoposta agli arresti domiciliari per reati pregressi, è stata notata dai militari nei pressi del portone del suo condominio di via Locorotondo.

Alla vista della “gazzella”, la 55enne ha accelerato il passo e, tentando di passare inosservata, è rientrata furtivamente all’interno dello stabile, ma i carabinieri sono intervenuti e l’hanno bloccata sul pianerottolo, mentre aspettava l’ascensore.

Dopo aver accertato che la donna era sprovvista di alcuna autorizzazione per lasciare la sua abitazione, i militari l’hanno arrestata e posta nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.